Загрязнение воздуха в Киеве, по данным ресурса AirVisual выше, чем показатели столицы Китая - Пекина.

По информации ресурса, уровень загрязнения в Киеве является опасным для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы). Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве - 175 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) - 203 и Дели (Индия) - 190.

Вчера, 22 октября, в Киеве в буквальном смысле слова можно было видеть, чем дышат горожане.

"Мы возвращались с левого берега после матча Шахтер - Динамо, и когда вышли из паба на улицу, то просто потеряли дар речи, в густом смоге практически ничего не было видно. Такси свое искали по клаксону, позвонили подъехавшему водителю и попросили его посигналить. Такого, если честно, и не вспомню, когда было в последний раз. Было видно, чем мы дышим", - рассказал "Стране" киевлянин Виктор Радченко.

Скриншот: AirVisual

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт назвал причину смога над Киевом и сказал, что в Пекине в таких ситуациях движение транспорта ограничивают.

Также мы рассказывали, что бывшая и.о. министра рассказала украинцам, как пережить загрязнение воздуха угарным газом.