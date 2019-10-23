Глава Министерства обороны США Марк Эспер прилетел с необъявленным визитом в Багдад, об этом сообщает Reuters.

Шеф Пентагона планирует провести встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака. Темой переговоров станет вывод войск США из Сирии и "роль, которую в этом сыграет Ирак".

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны США Марк Эспер заявил, что перебрасывает войска из Сирии в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ.

Также мы рассказывали, что в Минобороны США разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели. Приказ о выводе американских военнослужащих может последовать неожиданно.