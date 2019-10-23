Сегодня, 23 октября, с 18.00 и до 08.00 четверга, 24 октября, дорожники ограничат движение на улице Малевича в Киеве в связи с восстановлением дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"На ул. Малевича ограничат движение с 18:00 23 октября до 08:00 24 октября, там будут выполнять работы по восстановлению покрытия после разрытия. Дорожники будут работать в вечернее и ночное время на участке от ул. Лабораторной до ул. Федорова. На время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Владельцев авто просят не парковать транспортные средства в крайних правых полосах и на тротуаре.

Фото: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт назвал причину смога над Киевом.

Также мы рассказывали, что на трассе Киев - Чоп в столкновении мотоцикла и легковушки пострадала беременная.