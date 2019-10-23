Гранату в центре Киева подорвал ветеран АТО Сенсей. Вместе с ним погиб охранник заведения, а осколки ранили прохожую
Гранату в центре Киева подорвал ветеран АТО Сенсей. Вместе с ним погиб охранник заведения, а осколки ранили прохожую

Во вторник, 22 октября, в квартале от Крещатика ветеран АТО взорвал гранату. На месте погибли двое мужчин, а осколок ранил девушку, которая шла мимо.

Это уже далеко не первый случай, когда в центре Киева рвутся гранаты. За годы после начала войны на Донбассе такие инциденты стали обыденностью. И показали, что полиция и другие силовые структуры по-прежнему не могут взять под контроль оборот оружия. 

Из-за чего, как в этом случае, просто страдают обычные люди.

"Страна" собрала все, что известно про взрыв в центре столицы к настоящему времени.

Что произошло в "Пророке"?

Как сообщает полиция, взрыв произошел около 23:00. В Шевченковское управление полиции сообщили о взрыве у бара "Пророк" по улице Пушкинской, 34.

На место ЧП выехали взрывотехники и врачи. Замначальник ГУМВД Киева Герман Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Открыто производство по статье "Умышленное убийство".

По словам очевидцев, граната взорвалась у двух мужчин, которые сидели на ступеньках бара "Пророк". Один из них возвратился из АТО. Известно, что перед взрывом они держали гранату в руках. Ранения, которые получили оба оказались несовместимыми с жизнью. У пострадавшей девушки, которая проходила рядом, осколочное ранение, ее увезла скорая помощь.

По информации журналистов, один мужчина скончался сразу, второй умер в машине "скорой". Место происшествия оцепили, чтобы полицейские смогли провести следственные действия.

Что известно о жертвах взрыва

Одним из погибших оказался 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей, который проходил службу на Донбассе с 2014 года. Он был командиром группы "Купол" батальона "Донбасс". У него осталось четверо детей. 

"Сенсей" до начала АТО был членом "Союза морской пехоты" Украины. Он воевал в Африке и до войны на Донбассе был тренером боевых искусств. Также увлекался йогой. 

По данным СМИ, у Дегтярева не было двух пальцев. Кстати, он родом из России (Якутск). Причем родители у него остались в РФ, сейчас они проживают в Ульяновске. 

"Сенсей" говорил, что не общается со своим братом из-за разногласий в политике. И обещал "пристрелить" своих племянников, которые служат в российской армии.

"Если Россия с Украиной помирятся, то и мы помиримся. Я сказал своим племянникам, которые служат в ульяновском ВДВ, что если я их здесь увижу - пристрелю. Пусть пишут рапорта и уходят со службы", - говорид Дегтярев.

В 2014 году он попал в батальон к Семенченко. Участвовал в штурме Попасной и был в Иловайском котле. После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, некоторое время был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. В 2015 году был помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина из фракции "Солидарность".

Вместе с "Сенсеем" погиб 42-летний охранник заведения Михаил Никитин, расположенного рядом. Он получил смертельное ранение. Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения. Угроза ее жизни отсутствует.

Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения и изучают его, также опрашивают свидетелей. "Мы видим, что они разговаривали судя по видео, явного конфликта не было", - рассказал замначальник ГУМВД Киева Герман Приступа. 

Военный журналист Сергей Тищенко с позывным Дровосек написал, что пока не понимает, почему произошел взрыв и выразил соболезнования в связи с гибелью Сенсея, написав, что "страна потеряла живую легенду".

Очевидцы пишут, что услышали звук, будто лопнул шарик, после чего раздался мощный взрыв. 

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