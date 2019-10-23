Зарплата министра финансов Оксаны Маркаровой в новом правительстве за сентябрь составила 36,4 тыс. гривен, а ее заместителей - от 17,4 тыс. до 64,5 тыс. гривен. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ответ министерства финансов.

Сумма, начисленная Маркаровой в сентябре, составила 36 384 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 16 000 гривен, надбавки - 20 320 гривен, индексация - 64 гривны.

Зарплата заместителей министра Юрия Гелетия составила 57 050 гривен, Юрия Джигиря - 61 724 гривны, Геннадия Плиса - 17 466 гривен, Василия Шкуракова - 64 524 гривны.

Ранее "Страна" сообщала, что директор ГБР Труба за сентябрь получил 71 372 грн зарплаты.

Также мы рассказывали, что Гончарук получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 000 премий и надбавок.