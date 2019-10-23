Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

Зеленский поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе и отметил, что достижение мира на востоке страны является безусловным приоритетом для него и его команды.

По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "Нормандской четверки", и он рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время. Президент Украины так же пригласил Штайнмайера посетить Киев.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, о чем в Японии президент Зеленский говорил с коллегой из Бразилии.

Также мы рассказывали, что Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым и пригласил его в Киев.