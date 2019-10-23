Над Черным морем американские стратегические бомбардировщики B52H провели совместную тренировку с военными силами Украины, Румынии и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВВС США в Европе.

"Самолет B52Н из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с базы ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - заявили американские военные.

Учебный полет длился около 12 часов. В полете самолеты провели совместную тренировку с ВВС Румынии, Украины и Грузии.

10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B52H. При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.

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