В результате столкновения автомобилей на трассе "Благовещенское - Николаев" один человек погиб и семеро получили ранения. Об этом сообщает полиция Николаевской области в соцсети.

Авария произошла около 23.00, с участием автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

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