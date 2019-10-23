К экватору недели доллар подешевел на несколько копеек. На межбанке на это повлиял аукцион ОВГЗ 22-23 октября, доллар там покупали за 24,84 грн, продавали за 24,87 грн. В банках доллар продают в среднем за 25 грн и покупают за 24,7. В обменниках предлагают курс 24,82-24,87 грн.

"Страна" следит за тем, что происходит с долларом на разных площадках сегодня. Материал обновляется в течение дня.

Курс НБУ

Официальный курс НБУ сегодня 24,84 грн, то есть доллар подешевел на 13 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Межбанк

Торги на межбанке стартуют с 10:00. Вчера он закрылся с котировками 24,84-24,87 грн.

Доллар в обменниках

По состоянию на 08:00 в обменниках курс доллара ниже 25: средняя покупка 24,82 грн, средняя продажа 24,87 грн.

Курс доллара в банках

Банки вечером закрылись со средним курсом 24,75 - покупка и 25 - продажа.

Курс доллара Приватбанк: 24,65 грн - покупка, 25,05 грн - продажа.

Курс доллара Ощадбанк: 24,7 грн - покупка, 25,4 грн - продажа.

Курс доллара Райффайзен Банк Аваль: 24,65 грн - покупка, 25,05 грн - продажа.

Курс доллара Альфа-банк: 24,7 грн - покупка, 24,95 грн - продажа.

Прогнозы

На межбанке вчера доллар просел на 25 копеек: до 24,84-24,87 грн. В обменниках курс был немного выше:25-25,05 грн. Вчера Минфин провел аукцион ОВГЗ.

23 октября на межбанке также ожидается высокая активность. Сегодня иностранцы будут оплачивать приобретенные ОВГЗ, поэтому доллар может снова немного просесть.