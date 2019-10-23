Команда президента США Дональда Трампа понесла очередную потерю. Советник американского лидера по вопросам мировой торговли Келли Энн Шоу подала в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Келли Энн Шоу также исполняла обязанности шерпы на саммитах G7 и G20 (шерпа - это доверенное лицо руководителя страны-члена G7. Шерпа отвечает за контакты с коллегами из зарубежных государств и подготовку саммита, когда его страна является председателем клуба. Также шерпы занимаются подготовкой повестки дня и соглашений. Определение произошло от названия народности шерпа, которые сопровождают альпинистов на Эверест - Ред.).

Сама Келли Энн Шоу отказалась раскрыть, на какой пост собирается перейти, но уточнила, что "готова к новым приключениям".

Комментариев из Белого дома относительно новых назначений на пост торгового советника пока не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, что после отставки Болтона появился список топ-претендентов на пост советника Трампа по нацбезопасности.