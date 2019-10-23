Вчера, 22 октября, донецкий Шахтер в драматичном поединке сумел вырвать ничью у загребского Динамо в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о матче, игре крайних защитников и неоднозначном эпизоде с пенальти в наши ворота, как передает пресс-служба клуба.

- Насколько вас и вашего ассистента Дарио Срну удивило Динамо?



- Динамо не удивило. Не могу ответить за Дарио, но говорю о себе. С самого начала игра была очень сбалансированной. Статистические цифры могут сказать, что она получилась достаточно равной, единственная разница в том, что Динамо совершило 21 фол против 8 наших. Возможно, именно этот факт не давал нам развивать свою игру. Это очень сильная команда, которая действовала агрессивно и жестко. Тем не менее процент владения мячом у нас был выше, но, к сожалению, не удалось воплотить его в голевые моменты. Пожалуй, ничья - заслуженный результат для обеих команд.



- В матче с Колосом Додо забил, оказавшись на левом фланге. Сегодня мы видели ту же картину. Это ваша домашняя заготовка?



- Додо очень разносторонний игрок и силен в атаке. Он может делать то, чего не всегда ждут от правого защитника. Мы никогда не ограничиваем наших крайних беков - ни Исмаили, ни Додо, ни Сиприано, ни Болбата. У них есть полная свобода в последней трети, и они всегда подключаются к атакам, используюя свои качества. Да, в матче это повторилось: Додо играл справа и смог забить, находясь на левом фланге. Здесь нет ничего такого, наоборот, мы это лишь поощряем.



- Сложилось впечатление, что в матчах Лиги чемпионов Марлосу не хватает скорости для игры на фланге. Шахтер забил после проведенных замен, когда он ушел в центр.



- Я уважаю мнение каждого и соглашаюсь с вашим. Мы со своей стороны должны принимать определенные решения. Марлос провел великолепный матч с Аталантой, просто фантастический, и играл он именно на фланге. В некоторых поединках что-то удается, в других - нет. Но не стоит забывать, что Марлос - не только вингер. Он играет, скажем так, от вингера в середину. Иногда люди считают, что футболист действует сугубо на одной позиции и выполняет только эти задачи. А на самом деле ребята очень разносторонние - их можно рассматривать сквозь разные призмы, на разных позициях. Возможно, получилось не так хорошо, как с Аталантой, но я доволен Марлосом, как и абсолютно всеми футболистами.



- Что произошло в эпизоде с пенальти по версии Пятова? У вас уже был разговор с ним?



- Нет, я не говорил с Пятовым по этому поводу, но уже смотрел повтор эпизода. Честно говоря, очень сложно оценить, потому что в штрафной часто кто-то кого-то отталкивает или хватает. Возможно, была просто неосторожность со стороны Андрея, но судить такие моменты весьма тяжело.



- Как оцениваете положение в группе после трех туров? Ваши ожидания от матча в Загребе?



- Все возможности открыты. Мы очень хотели сегодня победить, но не получилось. В этом случае важно по крайней мере не дать выиграть сопернику. Мы были в трудной ситуации, когда уступали 1:2, но сравняли счет и закончили вничью. Возможности есть. Будем много работать, чтобы пройти дальше. Наша цель - пройти в 1/8 финала.



- Сравните, пожалуйста, загребское Динамо с киевским. С кем вашей команде сложнее играть?



- Сравнивать очень сложно. Чемпионат и Лига чемпионов - совершенно разные соревнования. В чемпионате ты знаешь, что у тебя есть 32 поединка, целый год, и ведешь себя совершенно иначе. А на групповом этапе лишь шесть матчей. Уверен, играй мы в Лиге чемпионов с киевским Динамо, оно было бы совершенно другим. По-моему, сравнивать две эти вещи глупо.



- Шахтер пропустил в двадцатом еврокубковом матче подряд. Разница между УПЛ и Лигой чемпионов настолько большая?



- Многие считают, что украинский чемпионат недостаточного уровня, не так хорош. Но давайте говорить честно. Посмотрим на Европу: Испания, Англия, Франция, Италия - это действительно топовые чемпионаты, отличающиеся от других. Остальные страны схожи. Несколько команд ведут борьбу за первенство. Я не думаю, что качество чемпионата как-то отражает пропущенные мячи. В таком турнире, как Лига чемпионов, само название говорит за себя: здесь играют именно чемпионы. На твоем пути сложные соперники, всегда непросто. Так происходит со всеми клубами в Лиге чемпионов. Самое важное - думать о ситуации в группе. Мы победили Аталанту, что отлично и очень важно для нас, сыграли вничью с загребским Динамо и потерпели поражение от Манчестер Сити, одной из лучших команд в мире, главного кандидата на проход дальше. Настраиваемся и работаем дальше, чтобы попасть в 1/8 финала. А пропущенные голы от таких соперников в Лиге чемпионов - не думаю, что их стоит считать или вообще об этом размышлять.



- Вся опасность от противника шла с флангов. Насколько вас это удивило? Как вам игра ваших фланговых защитников?



- Совершенно не удивило. Еще до матча я говорил, что Динамо пытается развивать свою атаку вначале на левом фланге, а если там закрыто, то меняют его. Дальше идут передачи на инсайдов, двух "восьмерок", которые вбегают в нашу оборонительную линию. Если не получался кросс, то шел пас в зону, а за этими футболистами еще находились три игрока на подстраховке. Мы знали, что предстоит очень сложный матч, прекрасно понимали, что будет происходить на поле. К сожалению, не удавалось блокировать соперника сразу же на левом фланге, и очень часто проходили передачи направо, где они были наиболее опасны. Нередко командам после жеребьевки развешивают определенные ярлыки: этот пройдет дальше, тот проиграет, а те будут бороться вдвоем. Но это - не футбол. Футбол - когда идет игра, а говорить можно уже после нее. Все происходит на поле. Ни в коем случае нельзя недооценивать противника и думать, кто лучше, а кто хуже. Не следует забывать, что Динамо победило Аталанту 4:0 и проиграло Манчестер Сити всего 0:2. Мы знали компетентность этой команды и решительно настроены на следующий матч.