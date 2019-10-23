Анкара заявила, что прекращает свою военную операцию на севере Сирии в связи с выводом курдских военных отрядов с северо-востока Сирии. Об этом договорились Реджеп Эрдоган и Владимир Путин.

В проблемном регионе будут развернуты сирийские и российские войска, а отряды курдов будут отведены от границы с Турцией, как передает Reuters.

Через несколько часов после объявления о турецко-российской сделке в министерстве обороны Турции заявили, что США так же подтвердили отвод курдских отрядов.

Напомним, что президент Эрдоган объявил о начале "Источника мира" в Сирии 9 октября. Президент Турции заявлял, что операция направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ. Сразу же после заявления Турция нанесла несколько ударов по сирийским городам, находящимся на границе обеих стран.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция обвинила курдов в нарушении договоренности о перемирии.