Авторитетная британская газета опубликовала аналитическую статью "Украина: почему Владимир Зеленский осуществляет деструктивную программу" в которой утверждается, что президенту Владимиру Зеленскому не удалось развеять сомнения в том, что он не зависит от олигархов.

"Самый необъяснимый вопрос о Зеленском касается его отношений с Игорем Коломойским, миллиардером-олигархом, владельцем телеканала, на котором комик стал звездой, и который во всех деталях освещал его предвыборную кампанию.

После победы Зеленского на выборах Коломойский вернулся в Украину. Он жил в Израиле, куда сбежал, опасаясь возможных обвинений в мошенничестве с Приватбанком, который, как и раньше, является крупнейшим банком Украины.

Банк был национализирован в 2016 году после того, как регуляторы обнаружили дыру в капитале банка в размере 5,5 миллиарда долларов, образовавшуюся в результате мошеннических действий и кредитования бывших акционеров и аффилированных с ними лиц.

Коломойский добивается отмены решения о национализации, что может поставить под угрозу финансовую стабильность страны и привести к тому, что МВФ откажется от новой программы кредитования.

Этот вопрос стал самым серьезным испытанием приверженности Зеленского верховенству закона и готовности лишить Украину олигархического влияния, тем более, что президент выбрал руководителем своего офиса Андрея Богдана, юриста, ранее представлявшего интересы Коломойского в Приватбанке, - утверждает The Financial Times.

Как отмечает издание, беспокойство усилилось в сентябре, когда полиция провела обыски в штаб-квартире Приватбанка, который сейчас находится под государственным управлением, и в киевской квартире Валерии Гонтаревой, бывшего главы НБУ, руководившей процессом очистки прогнившей банковской системы.

"Через несколько дней после полицейских обысков сгорел загородный дом Гонтаревой под Киевом, что было воспринято как кампания запугивания и вызвало возмущение. Президент пообещал провести расследование. Позиция Зеленского по" Приватбанку ", по-прежнему неоднозначна.

В прошлом месяце премьер-министр Гончарук заявил, что президент и глава его администрации готовы пойти на компромисс с Коломойским, хотя впоследствии он заявил, что его неправильно поняли. В конце сентября из-за опасений, что президент и Богдан готовы уступить Коломойскому, с должности главы СНБО ушел бывший министр финансов и авторитетный реформатор Александр Данилюк.

10 октября Зеленский заявил, что "нужно говорить с ним (Коломойским) по этому вопросу", но в любом случае на компенсацию тому рассчитывать не стоит - он не получит "ни копейки".

"Ему нужно быстро активизироваться, - говорит Тим ​​Эш, стратег рынков компании BlueBay Asset Management. - Это важнее, чем его приятель Коломойский. Его решение определит курс его президентства. Или он находится в кармане у определенных олигархов, или он действительно представляет интересы народа".

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавным заводом, может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты.

"Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, - говорит чиновник. - То, что он делает, очень разумно".

Но Екатерина Рожкова, заместитель председателя НБУ, говорит, что "если национализация ПриватБанка будет отменена, то это станет серьезным кравсным флажком для реформаторов, инвесторов, МВФ и доноров".

Она призывает Зеленского и его правительство выступить с однозначным заявлением о том, что национализация "Приватбанка" была необходима для сохранения финансовой стабильности, что она отвечала украинскому законодательству и банки не могут быть возвращены своим акционерам, даже если те имеют право требовать возмещения убытков, если смогут доказать их".

В FT отмечают, что еще до скандала с Трампом "молодое" президентство Зеленского было свидетельством реформистского идеализма, омраченного подозрением, что новое поколение может стать очередным политическим средством корпоративного" захвата государства.

"Екатерина Рожкова, глаза которой загорелись, когда речь зашла о запугивании ее бывшей коллеги Гонтаревой, хочет подчеркнуть положительную сторону.

"Мы должны говорить не только о темной стороне Луны, - считает она, - а и о свете".

Президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением сторонников Запада, которые требуют от него наложить вето или хотя бы внести поправки в принятый парламентом на прошлой неделе законопроект о радикальной и отраслевой реформе малоэффективной судебной системы страны.

Представители правящей партии заявляют, что закон укрепит верховенство закона в стране. В его основе лежит расширение процесса конкурсного отбора судей. Последние поправки позволили бы сохранить контроль гражданского общества над процессом отбора кандидатур. Этот законопроект предусматривает избавление от судей, которых использовали олигархи с тем, чтобы сохранить свою власть над экономикой.

Критики утверждают, что если лагерь Зеленского монополизирует власть, назначая в суды своих сторонников, можно потерять системы сдерживаний и противовесов.

"Некоторые положения закона о судебной реформе... ставят под угрозу независимость судебной системы и должны быть проверены Венецианской комиссией Совета Европы до вступления закона в силу", - написали после голосования члены делегации ЕС в Украине в Twitter.

Американская торговая палата и другие представители деловых кругов призвали Зеленского наложить вето на законопроект. "Мы глубоко обеспокоены тем, что ожидаемое время рассмотрения дел в Верховном суде может увеличиться до пяти лет, если количество судей в нем сократится с 200 до 100 без одновременной реформы судов первой инстанции", - говорится в заявлении.

С начала своей работы в 2017 году Верховный суд несколько раз выносил решение относительно олигарха Игоря Коломойского, который оказывал поддержку Владимиру Зеленскому, и который оспаривает решение о национализации "Приватбанка", принятое в 2016 году.

Валентина Данишевская, выражая несогласие с планом замены судей в возглавляемом ею Верховном Суде, заявила, что планы по их замене частично связаны с делом олигарха. "Верховный суд Украины является органом, который будет принимать окончательные решения... в деле Коломойского", - сделали вывод в The Financial Times.