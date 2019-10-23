Названы позывной и имя погибшего при взрыве гранаты в центре Киева на улице Пушкинской участника АТО.

Одним из погибших оказался Виктор Дегтярев - отец четырех детей и ветеран с позывным Сенсей из охранного предприятия "Купол".

"Киев Пушинская, 34 взрыв забрал жизнь двоих. Сенсей из подразделения "Купол" ушел на небеса. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", пишет у себя в Facebook журналист Сергей Тищенко с позывным Дровосек.

Далее в комментариях появляются имя и фамилия погибшего, а также сообщается, что у него остались четверо детей.

О личности второго погибшего информации нет. По предварительным данным им стал охранник расположенного рядом заведения.

Очевидцы услышали звук, словно лопнул шарик и после него раздался мощный взрыв.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка, которая случайно проходила мимо, получила ранения.

Очевидцы утверждают, что на ступеньках бара "Пророк" сидели двое мужчин, один из которых вернулся из АТО. Они вертели в руках гранату, которая взорвалась. Мужчины получили ранения несовместимые с жизнью. У девушки - осколочное ранение. Ее увезла скорая помощь.