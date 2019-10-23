В операционной системе Linux обнаружена ошибка, которая позволяет хакерам полностью контролировать зараженные компьютеры. Об этом передает сайт CERT-UA.

"Критическая ошибка Linux, которая была раскрыта экспертами по вопросам безопасности, связанна с проблемой в драйвере rtlwifi (Realtek WiFi)", - говорится в сообщении.

Проблема заключается в том, что драйвер не проверяет определенные пакеты на совместимость, что можно использовать для запуска различных атак. Злоумышленник может отправить вредоносные пакеты с любого места в радиодиапазоне целевого устройства, уязвимость вызывает переполнение буфера, что потенциально может привести к сбою системы или получению злоумышленником доступа к удаленному выполнению кода. Злоумышленнику не нужна аутентификация.

В то же время, сообщается, что команда Linux разработала патч, который готовят добавить в обновление уже в ближайшие недели.

Напомним, что в Huawei объявили о выпуске собственной операционной системы Hongmeng вместо Android и Windows.

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