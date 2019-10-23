В Ивано-Франковской области насчитывается 25 тысяч мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву всего 460 человек. Об этом заявил военный комиссар области Владимир Ярмошук на оперативном совещании у губернатора Дениса Шмыгаля, пишут местные издания Галка и Галицкий корреспондент.

"Пока что выполнили план на 37%. Богородчанский военкомат показывает самые лучшие темпы выполнения. Далее идут Ивано-Франковский и Надворнянский, после них уже - динамика по нисходящей", - сказал военком.

"Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти", - пожаловался он.

По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях - Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, сказал Ярмошук.

Губернатор попросил представителей райадминистраций активизировать информационную кампанию среди призывников, чтобы изменить ситуацию. "Ведь ходить по домам, вылавливать ребят и так далее - это смешно, так не должно быть. Надо менять ситуацию", - сказал Шмыгаль.

"Больно, что в стране идет война, а мы даже не можем призвать юношей, чтобы они отслужили и были готовыми к любым событиям", - отметил он.

Этой осенью призыву на срочную службу в Украине подлежат 15,2 тысячи человек.

Напомним, что военкоматы сообщили, что в Киеве 34 тысячи уклонистов и попросили полицию помочь в их поиске.

Также мы писали о том, как в Тернополе сотрудники военкомата отлавливали ночью призывников и не пускали к ним родителей.