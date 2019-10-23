В футбольной Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи первого игрового дня третьего тура розыгрыша.

В квартете С, где выступает донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Сити" разгромил итальянский клуб украинского полузащитника Руслана Малиновского "Аталанту" - 5:1.

Малиновский открыл счет на 28-й минуте встречи реализовав пенальти. Успех "Манчестер Сити" принесли дубль Серхио Агуэро (34, 38, с пенальти) и хет-трик Рахима Стерлинга (58, 64, 69).

Результаты других матчей вторника:

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:2

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) - 1:0

"Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 0:5

"Галатасарай" (Турция) - "Реал" (Испания) - 0:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Бавария" (Германия) - 2:3

"Тоттенхэм" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 5:0

"Ювентус" (Италия) - "Локомотив" (Россия) - 2:1

Положение команд в группе С:

"Манчестер Сити"- 9; "Шахтер" - 4; "Динамо" - 4; "Аталанта" - 0.

Напомним, что в селе под Киевом "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб.

Кстати, на этом матче работала испанская бригада арбитров.