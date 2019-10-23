Гол украинца Малиновского не помог его Аталанте победить Манчестер Сити в Лиге чемпионов
В футбольной Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи первого игрового дня третьего тура розыгрыша.
В квартете С, где выступает донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Сити" разгромил итальянский клуб украинского полузащитника Руслана Малиновского "Аталанту" - 5:1.
Малиновский открыл счет на 28-й минуте встречи реализовав пенальти. Успех "Манчестер Сити" принесли дубль Серхио Агуэро (34, 38, с пенальти) и хет-трик Рахима Стерлинга (58, 64, 69).
Результаты других матчей вторника:
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:2
"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) - 1:0
"Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 0:5
"Галатасарай" (Турция) - "Реал" (Испания) - 0:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Бавария" (Германия) - 2:3
"Тоттенхэм" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 5:0
"Ювентус" (Италия) - "Локомотив" (Россия) - 2:1
Положение команд в группе С:
- "Манчестер Сити"- 9;
- "Шахтер" - 4;
- "Динамо" - 4;
- "Аталанта" - 0.
Напомним, что в селе под Киевом "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб.
Кстати, на этом матче работала испанская бригада арбитров.