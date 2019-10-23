Детектор лжи для "слуг народа"

Власть уже даже не пытается показать единство фракции "Слуги народа". Вчера Банковая публично потребовала от 11 "слуг" из финансово-банковского комитета Верховной Рады пройти детектор лжи, так как их подозревают в получении взяток за прохождение одного из антикоррупционных законопроектов через комитет. По информации бывшего вице-премьера Розенко, обвиняют их в получении 30 тысяч долларов каждым.

Один из обвиняемых – известный журналист Дубинский, который в ответ не стал стесняться в выражениях: пообещал пройти детектор лжи и потребовал, чтобы через аналогичную процедуру прошли авторы еще нескольких законопроектов от "Слуги народа".

Собственно, лучшего подарка для оппозиции придумать было нельзя. В свое время падение рейтингов Ющенко и Тимошенко и их партий началось с того, что их команды стали обвинять друг друга в коррупции.

Тогда, в 2005-м, у сторонников победившего Майдана еще были иллюзии, что они привели к власти качественно новых политиков. Сейчас такие же иллюзии сохраняет большинство тех, кто весной голосовал за Зеленского, а летом – за "Слугу народа". Обвинения со стороны старых политиков и партий не могли пробить броню этих иллюзий, поскольку сторонники Зе не воспринимают критику со стороны "старых коррупционеров". Но когда "слуги" обвиняют друг друга, этому уже приходится верить.

Хуже всего – с точки зрения электората Зе – что в 2019-м выбрали вообще не политиков, а новое поколение, в котором каждый президент. Но, если верить ОП и самим "слугам", они очень быстро поняли, куда попали, и стали действовать точно так же, как их предшественники. А ведь не прошло даже двух месяцев…

Новая власть начинает урезать субсидии

Буквально позавчера появилась информация о постановлении Кабмина, которым облегчались правила получения субсидий. Правда, облегчались они лишь немногим категориям населения – к примеру, для сельских жителей отменили норму, согласно которой доход мужа или жены не засчитывается при начислении субсидий, если они живут в разных домах.

Почему при этом обошли городских жителей, непонятно. Точнее, понятно, но цинично: потому что в городах живет две трети населения, да и случаи прописки в разных квартирах там намного чаще.

Еще по мелочам упростили получение субсидий для детских домов семейного типа и для военных. Но уже вчера решили, что дали слишком много поблажек населению и ударили по всем получателям субсидий сразу: Кабмин издал постановление, по которому с мая 2020 года субсидия будет начисляться только в том случае, если расходы на коммуналку выше 20% доходов семьи грязными. Сейчас еще действует норма о 15%.

Тут, конечно, можно поблагодарить правительство за то, что нынешний отопительный сезон получатели субсидий проживут по-старому. Те из них, кто сможет их получить, несмотря на действие драконовского постановления 2018 года, уменьшившего количество семей с субсидиями в два раза. Но вот в следующем отопительном сезоне им всем придется платить на треть больше.

Зачем возникла отсрочка до следующего отопительного сезона, догадаться несложно: осенью 2020 года будут местные выборы, и к ним большинство граждан еще не успеет прочувствовать прелести новых норм субсидий на себе. Впрочем, не факт, что к осени 2020-го и без этого от рейтинга "Слуги народа" что-то останется.

Сколько компромата на Порошенко хранит Коломойский?

Еще один политический скандал вчерашнего дня возник между Коломойским и Порошенко. Стал он продолжением скандала вокруг "сгоревшей хаты" Гонтаревой – после того, как Петр Алексеевич решил, как говорится, перейти на личности. Комментируя песню "95 квартала", экс-президент сказал, что тут дело вовсе не в самих "кварталовцах", а хозяине "1+1", которому те стараются угодить.

Ответ Коломойского не заставил себя долго ждать. Игорь Валерьевич посоветовал бывшему гаранту быть осторожнее в высказываниях насчет телеканалах и его владельца, после чего пригрозил, что может начать "разбирать все его героическое прошлое за 5 лет".

Задерживаться с выполнением обещания олигарх долго не стал и тут же рассказал историю о том, как Порошенко, будучи президентом, в конце 2014 года приобрел акции "Винницаоблэнерго". Рассказ этот был, видимо, чем-то вроде затравки – чтобы показать, что в памяти хранится намного больше.

И вот тут возникает вопрос: если Коломойский так много знает, почему он молчит? Ведь то, что он может рассказать, – это основания для уголовных дел, причем достаточно легко доказуемых. Однако на данный момент "слуги народа" через свои следственные комиссии выясняют, как покупались акции "112", но никто не инициировал расследование насчет акций "Винницаоблэнерго".

Глядя на подобные ситуации, становится очевидным, что, несмотря на постоянную вражду, топ-олигархи, имеющие друг на друга массу компромата, вовсе не стремятся друг друга уничтожать, а лишь дозировано используют этот компромат в своих бизнес-войнах. То, что этот компромат часто содержит сведения о наживе на госбюджете, значения не имеет. Интересы народа для всех них – дело двадцатое.

Почему экс-замминистра экономики шьют госизмену?

Элементом подобных бизнес-войн, скорее всего, стало и вчерашнее задержание бывшего зама министра экономики Бровченко. Правда, обвинение ему шьют совсем не экономическое – государственная измена.

Но если кто-то попытается найти в этом деле шпионские страсти, то надежды не оправдаются. Поскольку все, в чем обвиняется Бровченко, – это стандартная коррупция, только касается она военных заказов.

Если исходить из этой логики, то по статье "госизмена" должен проходить и Гладковский-Свинарчук, который тоже наживался на продукции военного назначения. Однако в его случае коррупция названа именно коррупцией.

Почему? Ответ следует искать в процессуальных особенностях обеих статей. Дело в том, что статья за коррупцию предполагает возможность выхода по залогу, а статья по госизмене – нет.

Проще говоря, заказчики обоих арестов по каким-то причинам хотели сохранить Гладковскому возможность выйти на свободу, а Бровченко – нет. Причина может быть только в информации, которой владеет бывший замминистра. Можно предположить, что Бровченко знает что-то, что кому-то очень нужно знать. И когда он эту информацию скажет, статью могут переквалифицировать с госизмены на коррупцию. Чтобы и Бровченко вышел.

УПА освобождала Украину от немцев?

И еще один скандал вчерашнего дня организовал Нацбанк, выпустивший юбилейную пятигривенную монету к 75-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Монета, выполненная в символике времен Порошенко, содержит одну серьезную историческую ошибку: на ней изображены силуэт красноармейца и силуэт бойца УПА.

Это тоже делается в стилистике примирения, заложенной еще при Ющенко и достигшей своего расцвета при Порошенко. Однако к данной конкретной дате она никакого отношения не имеет, поскольку не имела отношения к освобождению Украины от немцев УПА.

Больше того, в 1944 году, когда была освобождена Украина, Украинская повстанческая армия свои основные боевые действия вела против Красной Армии, свидетельство чему – гибель генерала Ватутина от рук оуновцев. И в том же 1944 году украинская дивизия СС "Галичина" (остатки которой стали пополнением УПА) была использована немцами против Красной армии в боях под Бродами.

Поэтому боец УПА на монете в честь освобождения Украины от немцев – это тоже самое, как если бы на монете в честь освобождения Франции одновременно были изображены генерал де Голль и маршал Петэн. Но во Франции этого никогда не будет, а вот у нас уже возможно все.