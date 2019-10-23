В столице Украины спасают руку мальчика, который играл у трансформаторной подстанции. Видео
В столице спасают мальчика, который играл у трансформаторной подстанции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Врачи пытаются спасти руку 12-летнему мальчику, который, играя, спрятался в трансформаторной подстанции. Едва живого его на себе оттуда вынес товарищ", - говорится в сюжете.
Как выяснилось, территория местных электросетей открыта для всех, туда могут попасть, кто угодно. Трансформаторная будка открыта и без единых предупредительных знаков.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве на Оболони в домах пропал свет из-за взрыва в трансформаторной будке.
Также мы писали, что несколько часов назад в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" взорвали гранату. В результате инцидента погибли двое мужчин и пострадала девушка.
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