В столице спасают мальчика, который играл у трансформаторной подстанции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Врачи пытаются спасти руку 12-летнему мальчику, который, играя, спрятался в трансформаторной подстанции. Едва живого его на себе оттуда вынес товарищ", - говорится в сюжете.

Как выяснилось, территория местных электросетей открыта для всех, туда могут попасть, кто угодно. Трансформаторная будка открыта и без единых предупредительных знаков.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве на Оболони в домах пропал свет из-за взрыва в трансформаторной будке.

Также мы писали, что несколько часов назад в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" взорвали гранату. В результате инцидента погибли двое мужчин и пострадала девушка.