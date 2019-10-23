Причиной смога, который накрыл Украину, является аномальное возрастание температуры с высотой, то есть температурная инверсия. Такое мнение высказал в Facebook Андрей Блинов, экономический эксперт.

"Температурная инверсия в действии над Украиной. Для мегаполисов это явление ужасно накапливающимся чадом, который висит над плотно населенными территориями сутками. Когда-то в Лондоне великий смог унес жизни 10 тысяч людей. Вдобавок инверсия - это еще то испытание для самолетов в режиме взлета", - сообщил Блинов.

Он напоминает, что "теплый воздух должен подниматься вверх, на его место приходит более прохладная масса, прогревается у поверхности земли, взмывая в свою очередь и освобождая место новому свежему и прохладному воздуху". Но иногда бывает, что приземный слой воздуха как бы придавлен мощным плотным и очень теплым потоком. Воздух у поверхности греется, "пачкается", но не уходит", - считает Блинов.

И добавляет: "Поскольку мы далеки от океана, наша инверсия несомненно связана с аномально тёплым воздушным фронтом. И штилем. Центральная Украина, Молдова, Восточная Румыния сегодня в центре стабильного антициклона. Нулевая изотерма над Киевом даже ночью находится на высоте 4 км. Но до ближайших ночных заморозков на грунте не так далеко — какие-то 1000 км на север и северо-восток".

Он полагает, что это - аномалия. "В общем еще одна неделя почти летнего тепла гарантирована, а вместе с ней, похоже, и смога", - пишет Блинов и резюмирует: "Любые костры и полноценная работа ТЭЦ, конечно, при таком атмосферном явлении - кощунство. Во всяких пекинах и сеулах в такие дни даже движение транспорта ограничивают. Но они опытные - там чаще. У нас же дней через 10 можно будет сжечь и листья, и уголь. Если на то есть желание".

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптик рассказала о причинах скопления угарного газа в воздухе над Украиной.

Также читайте о том, что экологи Чернобыльского заповедника объяснили украинцам, почему опасно жечь листья.