Владелица фирмы в Польше выбросила бессознательного украинского работника, который впоследствии скончался.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прокуратура обвиняет владелицу фирмы в том, что она не предоставила своему работнику помощи.

"36-летний Василий Черней - родом из Прикарпатья - работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Просто на смене ему стало плохо, но владелица предприятия запретила вызывать врачей, приказала всем рабочим идти домой. Тело мужчины на следующий день обнаружили в 125 километрах от его работы", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" сообщала, как в Чехии разбился автобус с заробитчанами из Украины. Фото с места ДТП.

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