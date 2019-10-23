Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей без учета задолженности за топливо. Об этом говорится в постановлении Кабмина №875 от 12 октября 2019 года, размещенном на правительственном портале.

Согласно сообщению, правительство постановило, что для исполнения специальных обязанностей, возложенных на субъектов рынка природного газа при определении необходимого уровня расчетов производителя тепловой энергии по заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам о поставках природного газа, не будет учитываться задолженность за потребленный природный газ, использованный подразделениями, расположенными на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Как отмечается, это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода.

Согласно постановлению, Донецкая и Луганская областные администрации должны составить перечни тепловиков, которые задолжали им с 2014 года.

Напомним, что Украина и "Газпром" начали обсуждение транзита газа в 2020 году без долгосрочного контракта.

До этого "Газпром" предложил Украине скидку на газ в 20% при прямых закупках.