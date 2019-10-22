Во Львовской области на трассе легковушка столкнулась с мотоциклом.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас медики спасают беременную женщину, которая попала в ДТП на трассе Киев-Чоп.

По предварительным данным, водитель автомобиля не пропустил мотоцикл. За рулем двухколесного транспорта был 31-летний львовянин, а сзади сидела беременная девушка - она пострадала больше всех.

По предварительной информации, водитель автомобиля выезжал со второстепенной и не пропустил двухколесный транспорт.

Ранее "Страна" рассказывала, что за прошлые сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.

Также мы сообщали, как телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина врезались на мотоцикле в дерево.