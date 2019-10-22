На трассе Киев - Чоп в столкновении мотоцикла и легковушки пострадала беременная. Видео с места ДТП
Во Львовской области на трассе легковушка столкнулась с мотоциклом.
Как говорится в сюжете ТСН, сейчас медики спасают беременную женщину, которая попала в ДТП на трассе Киев-Чоп.
По предварительным данным, водитель автомобиля не пропустил мотоцикл. За рулем двухколесного транспорта был 31-летний львовянин, а сзади сидела беременная девушка - она пострадала больше всех.
По предварительной информации, водитель автомобиля выезжал со второстепенной и не пропустил двухколесный транспорт.
Ранее "Страна" рассказывала, что за прошлые сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.
Также мы сообщали, как телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина врезались на мотоцикле в дерево.
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