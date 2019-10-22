В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка, которая случайно проходила мимо, получила ранения.

Очевидцы утверждают, что на ступеньках бара "Пророк" сидели двое мужчин, один из которых вернулся из АТО. Они вертели в руках гранату, которая взорвалась. Мужчины получили ранения несовместимые с жизнью. У девушки - осколочное ранение. Ее увезла скорая помощь.

Как рассказывает корреспондент портала "Киев оперативный", один мужчина скончался сразу, второй умер в карете скорой помощи. Сейчас место происшествия оцеплено, правоохранители проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Австрии 9 человек пострадали в результате взрыва в аэропорту.

Также мы писали, что недавно в Киеве при попытке ограбления взорвали банкомат.