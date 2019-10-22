Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор утверждает, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского публичного заявления относительно расследования в отношении Бурисмы и выборов 2016 года. И именно с этим увязывал возобновление военной помощи Украине.

Об этом Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США, передает CNN.

"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд (посол США в ЕС - Ред.) сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело Бурисмы и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в показаниях.

Сондленд сказал Тейлору, что он совершил ошибку ранее, сказав украинским чиновникам, что встреча Белого дома с Зеленским "зависит от публичного объявления о расследовании".

"На самом деле, посол Сондленд сказал, что "все зависит от такого объявления", включая помощь в сфере безопасности", - заявил Тейлор.

Он показал, что Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о назначении расследования.

Ранее сообщалось, что экс-посол США Тейлор будет свидетельствовать в деле об импичменте Трампу.

Также мы писали, что по данным СМИ Трамп мог давить на Украину из-за информации от Путина и Орбана.

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