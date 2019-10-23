Народные депутаты от "Слуги народа" раскритиковали своего однопартийца Евгения Шевченко за то, что то принял участие в программе российского телевидения.

О своем выступлении на Первом канале в России написал сам Шевченко в Facebook.

"Решение принять участие в эфире на российском телеканале далось мне не просто. Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народ и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях", - сообщил Шевченко.

И резюмировал: "Чтобы настал долгожданный мир, необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон".

Видео: facebook.com

Однако на него в комментариях набросился нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который прославился своей идеей разрешить в Украине эвтаназию. Лерос порекомендовал коллеге "прийти на сессию в костюме матрешки".

По словам Лероса, Шевченко удалил этот комментарий и нардеп-критик написал на своей странице в Fаcebook: "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины".

Фото: facebook.com

К дискуссии подключились и другие депутаты. Например, Лиза Богуцкая (та самая, которая писала про путч от Порошенко) написала: "Евгений, вам не кажется, что вы о Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже из "добрых побуждений" к Путину летают". На что Шевченко заявил, что ему так не кажется и что он отставивает интересы государства.

Напомним, что правительство Гончарука хочет снизить вдвое потребение украинцами российского контента.

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