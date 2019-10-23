В психиатрическую больницу доставили иностранца, который ворвался в отделение полиции в Одессе и с ножом требовал его застрелить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"С ножом в отделение полиции в Одессе ворвался иностранец. Кричал на английском, угрожал всех порезать и требовал, чтобы его застрелили. Правоохранителям удалось отобрать у нападающего оружие - это был небольшой кухонный нож с керамическим лезвием", - говорится в материале.

Темнокожим иностранцем теперь займется психиатр в городской лечебнице.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье мать набросилась с ножом на своих троих детей, а потом пыталась вскрыть себе вены.

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