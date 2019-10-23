22 октября туринский "Ювентус" обыграл на своем поле московский "Локомотив" со счетом 2 - 1 в групповом этапе Лиги Чемпионов.

В первом тайме (впрочем, как и во втором), атаки у команды Юрия Семина не получались. Но единственный момент, который возник у московского клуба, реализовать удалось. На 30-й минуте счет с игры открыл Алексей Миранчук, умело обыграв защиту итальянцев.

Самый трагический эпизод игры произошел на 41-й минуте. "Ювентус" сравнял счет, но после свистка арбитра. Гол не был засчитан, поскольку атаке предшествовал фол со стороны Криштиану Роналду. В ходе спортивной борьбы он ударил вратаря "Локо" Гильярме ногой по голове. Судья вынужден был остановить игру, голкиперу оказали медицинскую помощь.

Два фантастически красивых гола забил на Пауло Дибала на 77-й и 79-й минуте.

Итоговый счет - 2 - 1 в пользу "Ювентуса".

Что касается Криштиану Роналду, он провел откровенно провальный матч. Штрафные то и дело пробивал в стенку соперника, удары делал аккурат в руки московскому голкиперу. Ну, и плюс именно из-за его нарушения "Юве" не удалось быстро сравнять счет в первом тайме.

22.10.2019 Ювентус - Локомотив 2 - 1. Обзор матча и видео голов. Видео: Матч тв

Ответный матч состоится в Москве 6 ноября. Купить билет на матч "Локомотив" - "Ювентус" уже нельзя - они закончились, отмечается на официальном сайте клуба.

Сегодня "Страна" проводила онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" (Загреб).

Отчет об игре и видео голов читайте и смотрите здесь.