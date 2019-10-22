Палата общин британского парламента поддержала новый законопроект по Brexit, основанный на соглашении о Brexit, достигнутом правительством с представителями ЕС на прошлой неделе.

Об этом сообщает Huff Post.

"Парламентарии поддержали соглашение Бориса Джонсона по Brexit, что является решающей победой для премьер-министра", - говорится в сообщении.

За документ проголосовали 329 депутатов, против - 299. Историческое голосование открывает путь Великобритании к выходу из ЕС до дня празднования Хэллоуина.

Сегодняшнее голосование - это первое основное препятствие, которое законопроект должен пройти на пути к принятию закона. Это - принципиальное согласие парламента на сделку, однако, парламентарии еще должны рассмотреть все поправки.

Председатель правительства Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.

Напомним, Евросоюз готов на три месяца перенести выход Великобритании из ЕС.

Также мы писали, что Джонсон и Трамп планируют заключить торговое соглашение между Великобританией и США до июля 2020 года.