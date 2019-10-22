Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-народного депутата и бывшего главы Укрбуда Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) во вторник вечером.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", - сообщила пресс-служба.

Как отмечается, Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен, то есть сейчас залог увеличили в 15 раз. В САП же предлагали арестовать экс-нардепа с гигантским залогом 300 млн гривен.

Напомним, что 14 мая текущего года НАБУ задержало экс-командуюющего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен. 21 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

До этого "Страна" разбиралась, почему НАБУ задержало бывшего шефа Нацгвардии.

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