Возле входа у одного из отелей в центре украинской столицы на видео попала отчаянная драка нескольких женщин.

Соответствующее видео выложил портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"У выхода из отеля Aloft (улица Эспланадная) произошла драка. Но, не простая, а золотая - драка между дамами самой древней профессии. Что дамы не поделили непонятно, но зрелище получилось не для слабонервных", - говорится в сообщении.

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