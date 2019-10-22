"Зрелище не для слабонервных". Появилось видео отчаянной драки жриц любви возле отеля в Киеве
Возле входа у одного из отелей в центре украинской столицы на видео попала отчаянная драка нескольких женщин.
Соответствующее видео выложил портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"У выхода из отеля Aloft (улица Эспланадная) произошла драка. Но, не простая, а золотая - драка между дамами самой древней профессии. Что дамы не поделили непонятно, но зрелище получилось не для слабонервных", - говорится в сообщении.
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