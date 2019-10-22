В воскресение, 20 октября, вступил в силу закон, который разрешает ВСУ применять оружие в особый период, пишет Лига.

Объединения, военные части и подразделения ВСУ в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка применения личным составом Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" могут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Раньше эти формирования в соответствии с законом "О Вооруженных Силах Украины" имели право применять и использовать оружие и боевую технику в определенных случаях в мирное время, отныне такая возможность предусмотрена и в особый период (кроме периода действия военного положения).

Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта имеют право использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, определенных законом "О Вооруженных Силах Украины", уставами Вооруженных Сил Украины и другими актами законодательства, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.

Работники военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта имеют право применять:

оружие:

для защиты своей жизни и здоровья от нападения, а также жизни и здоровья иных лиц, если им угрожает опасность;

для отражения нападения на объекты, которые охраняются, а также для освобождения этих объектов в случае их захвата;

для задержания лица, которого застали при совершении тяжкого преступления и которое пытается убежать или которое оказывает сопротивление при задержании;

для задержания вооруженного лица, которое представляет или может представлять угрозу для других лиц;

в случае попытки насильственного захвата оружия, если иным способом и иными средствами невозможно прекратить эту попытку;

для приостановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью работника и/или или лиц;

и специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.

Напомним, что военным разрешили использовать спецсредства в мирное время и оружие в особый период.

Также мы писали о том, что Верховный суд Украины решил, что пенсии военным сохраняются во время службы по контракту в особый период.