Вступил в силу закон, который разрешает украинской армии применять оружие в особый период
В воскресение, 20 октября, вступил в силу закон, который разрешает ВСУ применять оружие в особый период, пишет Лига.
Объединения, военные части и подразделения ВСУ в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка применения личным составом Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период" могут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Раньше эти формирования в соответствии с законом "О Вооруженных Силах Украины" имели право применять и использовать оружие и боевую технику в определенных случаях в мирное время, отныне такая возможность предусмотрена и в особый период (кроме периода действия военного положения).
Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта имеют право использовать и применять оружие на основаниях и в порядке, определенных законом "О Вооруженных Силах Украины", уставами Вооруженных Сил Украины и другими актами законодательства, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.
Работники военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта имеют право применять:
оружие:
- для защиты своей жизни и здоровья от нападения, а также жизни и здоровья иных лиц, если им угрожает опасность;
- для отражения нападения на объекты, которые охраняются, а также для освобождения этих объектов в случае их захвата;
- для задержания лица, которого застали при совершении тяжкого преступления и которое пытается убежать или которое оказывает сопротивление при задержании;
- для задержания вооруженного лица, которое представляет или может представлять угрозу для других лиц;
- в случае попытки насильственного захвата оружия, если иным способом и иными средствами невозможно прекратить эту попытку;
- для приостановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью работника и/или или лиц;
и специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабмином.
Напомним, что военным разрешили использовать спецсредства в мирное время и оружие в особый период.
Также мы писали о том, что Верховный суд Украины решил, что пенсии военным сохраняются во время службы по контракту в особый период.