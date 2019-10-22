В Киеве задержали мошенника, который требовал у одного из кандидатов на должность главы одной из районных администраций Киевской области (проект Lift) $150 тыс., прикрываясь якобы наличием связей в Офисе президента. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Авантюрист был задержан во время получения 30 тысяч евро по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: facebook.com

Напомним, что команда Владимира Зеленского запустила социальный Lift еще в мае текущего года.

Также мы писали о том, что в Киеве человек с удостоверением МВД угрожал людям ножом, а полиция никак не реагировала.