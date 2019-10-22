Во вторник, 22 октября, в Харькове в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов сыграли Шахтер и гости из загребского Динамо. Команды до игры занимали 3 и 2 места в своей группе "С".

Со стартовых минут встречи "горняки" пошли в смелую атаку. И забить первыми удалось именно им. На 17-й минуте Коноплянка низом пробил вратаря гостей - 1:0. Прекрасный голевой пас на свой счет записал Марлос.

На 25-й минуте встречи гости сравняли счет. Прострел Оршича с левого во вратарской замкнул Ольмо - 1:1. После этого динамовцы приободрились и опасные моменты стали возникать уже у ворот Шахтера.

Видео: youtube.com/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Обе команды забили еще по одному голу. Сперва вышли вперед гости. На 60-й минуте Оршич реализовал пенальти - 2:1. После этого наставник "горняков" сделал двойную замену, выпустив Соломона и Додо. И последний очень быстро забил, воспользовавшись острой передачей Алана Патрика: на 75-й минуте счет стал 2:2.

Видео: youtube.com/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

До финального свистка вперед могли обе команды, но Шахтер вновь выручил Пятов и штанги, а загребчан - их массивные габариты, позволявшие легче блокировать удары по своим воротам.

В следующей игре эти команды также встретятся между собой. Это пройдет уже в Хорватии, в среду, 6 ноября. Именно этот поединок станет решающим в определении команды, которая займет второе место в группе С и выйдет в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", во встрече юношеских команд Шахтера и загребского Динамо также был футбольный мир. Игра в Высоком киевской области завершилась 1:1.

Напомним, что в авторитетном французском издании France Football назвали всех претендентов на Золотой мяч.