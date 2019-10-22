Экс-министр социальной политики Андрей Рева продолжает называть проживающих на территории так называемых "ЛДНР" людей "мразями и подонками". Об этом свидетельствуют его комментарии в Facebook.

Спор с участием Ревы завязался под постом журналиста Дмитрия Литвина, который раскритиковал тех, кто называет жителей Донбасса предателями и коллаборантами.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Литвин

"Аденауэру после того, как в 1952 году Сталин предложил объединить Германию с сохранением оккупационных советских войск в восточной части страны, сохранением правящей партии - СЕПГ, Штази, приписывают следующую фразу: "Лучше я буду владеть половиной Германии, но вполне, чем всей Германией , но наполовину". Именно такой должна быть тактика патриотической общественности по ОРДЛО, по моему мнению", - написал Рева.

В комментариях между ним, автором поста Дмитрием Литвиным и другими пользователями завязался спор.

"А что, жители ГДР выходили на митинги под лозунгами: "Сталин введи войска!", проводили референдум о создании ГДР, ложились под танки ФРГ, которые шли освобождать их от оккупантов?.. Те, кто были за Украину - те уехали. Остались те, кто принял оккупацию. И я не вижу необходимости жертвовать суверенитетом страны, дабы получить их обратно на условиях Кремля", - написал в ходе перепалки экс-министр.

По мнению Ревы, все жители так называемых "ЛДНР" являются сепаратистами и предателями.



"А за второй пенсией ходить возраст позволяет? Предатели и сепаратисты, даже если у них в кармане был паспорт гражданина Украины, для меня и для миллионов тех, кто противостоял предателям, позвавшим оккупантов в нашу страну, останутся мразями навсегда. А все эти сопли "там наши люди", "они такие же, как и мы" - это для вас и для таких как вы. Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты", - написал Рева.

Он, как и весной, назвал жителей неподконтрольной части Донбасса "подонками и мразями"..

"Сепарню и ее подголосков я презирал и буду презирать. И когда ОРДЛО канет в лету, оценку каждой мрази, предавшей свою страну, будет дана. Так что думайте лучше о том, что вы в суде скажете в свое оправдание. И как Вы будете смотреть в глаза семьям наших солдат и офицеров, погибших в этой войне... Я ненавижу сепаратистов и предателей. Если это для Вас люди, тогда да. А для меня это подонки и мрази", - заявил Рева.

При этом экс-министр убежден, что извиняться ему не перед кем, а вот жители Донбасса должны покаяться.

"Извиняться должен тот, кто виноват. Кто там голосовал за "крепкого хозяйственника" из партии двух регионов? Не он ли призвал интервентов в нашу страну? Может быть, начнем кампанию покаяния с избирателей Януковича?" - написал Рева.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Литвин

Напомним, в апреле Андрей Рева, еще будучи министром, в резкой форме раскритиковал жителей оккупированного Донбасса. "Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии -там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", - сказал тогда он.

Также мы писали, что суд Киева получил два иска на министра Реву за слова о "мразях" в "ЛДНР".

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