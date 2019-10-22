В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который предоставлял серверные услуги российским и украинским пиратским площадкам, демонстрирующим фильмы.

Об этом сообщил сайт TorrentFreak со ссылкой на Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN).

Организация совместно с судебными приставами добилась отключения серверов, конфискации улик и выдачи метаданных трех голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk. BREIN провела операцию совместно с американскими ACE ("Альянс креативности и развлечений") и MPAA ("Американская ассоциация кинокомпаний").

Представители организации назвали Moonwalk "балансером загрузки видео". Плеер не просто воспроизводил контент, но ещё и хранил его, а также обеспечивал быструю отдачу. Сообщается, что база данных Moonwalk содержала 26 000 фильмов и более 10 000 телешоу.

Так как плеер не только проигрывал контент, но и хранил его, после закрытия Moonwalk на многих нелегальных потоковых сайтах стал недоступен просмотр фильмов и сериалов. Имена владельцев Moonwalk не раскрываются, но известно, что большинство в команде разработчиков - русскоязычные.

По оценкам экспертов, ТОП-50 сайтов с Moonwalk посетили около 89 млн уникальных пользователей 395 млн раз. Общее число потери прибыли правообладателей насчитывается в сотни миллионов долларов.

Веб-сайт, связанный с Moonwalk заявил, что служба закрыта навсегда. По данным экспертов, систему Moonwalk запустили в 2013 году. За каждую тысячу просмотров Moonwalk платил сайтам по $0,6. Как и большинство других пиратских онлайн-кинотеатров, проект зарабатывал на рекламе.

Напомним, что в Украине впервые будут судить жителя Кривого Рога за кинопиратство.

Также мы писали о том, что украинская киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 сайта с бесплатным кино.