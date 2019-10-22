Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский недавно провел свою первую масштабную пресс-конференцию.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают "Украинские Новости".

Бейлина подозревают в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".

Высший антикоррупционный суд избрал для него в качестве меры пресечения ночной домашний арест. Также ему запретили выезжать за границу, кроме того, он обязан сдать заграничный паспорт.

Бейлин - владелец сети ресторанов La Famiglia и Kyiv Food Market. В 2015 - 2016 годах он был внештатным советником тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Напомним, 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко, а также его финансовому советнику и экс-внештатному советнику главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Тот, в свою очередь, обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах. В результате, по данным правоохранителей, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Уже 7 октября экс-нардепа от БПП Ищенко, которого обвиняют в махинациях на 20 миллионов, отправили под домашний арест.