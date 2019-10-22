Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители должны будут подавать электронные декларации.

Это следует из информации, опубликованной 22 октября на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Изменениями в закон Украины "О предупреждении коррупции", вступившими в силу 18 октября, расширен круг субъектов декларирования. Отныне к субъектам электронного декларирования принадлежат руководитель Офиса президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины "О государственной службе", кроме лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах", – сказано в сообщении.

В НАПК считают, что декларанты теперь должны указывать и детей, которые не достигли совершеннолетия, "независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей".

Новые правила декларирования и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии вступят в силу 1 января 2020 года, отметили в антикоррупционном ведомстве.

Ранее мы писали, что Верховный суд решил, что чиновников нужно наказывать за неподанную вовремя декларацию лишь при наличии умысла.

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