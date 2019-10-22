Во вторник, 22 октября, Киевский райсуд Харькова снял арест с автомобиля, которым управляла Елена Зайцева и во время ДТП на улице Сумской в 2017 году, в результате которого погибли 6 человек. Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевших в этой аварии Дмитрий Марцони.

"Сегодня Киевский суд снял арест с Lexus, которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества - господина Зайцева (отец Елены - Ред.). На заседание ни он, ни его представитель не явились. В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и данный автомобиль может стать полезен именно в нем. Однако суд не счёл наши доводы убедительными и постановил вернуть Зайцеву автомобиль", - написал Марцони.

По его словам, Зайцев имел статус участника уголовного производства в суде - третьего лица, на имущество которого наложен арест. Нормы УПК всецело давали ему право обратиться с данным ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора. Но он этого не сделал.

"Забыл, не подсказали или сознательно не хотели "накалять" обстановку в обществе - остаётся только догадываться", - отметил адвокат.

Он так же подчеркнул, что после вынесения решения апелляционным судом прошло фактически два месяца. Из потерпевших, которых он представляет, никто не получил ни копейки.

"Никто ни со стороны Зайцевой, ни со стороны Дронова даже не инициировали переговоры о компенсации. Хотя бы частичной, хотя бы какой-то. Честно говоря, фактически потерпевшие особо ни на что от Зайцевой и Дронова не рассчитывают. Хотя и один, и вторая имеют возможность работать в месте отбывания наказания и хоть какие-то гроши выплачивать людям. И дело даже не в суммах, а в том, что это правильно и это по совести", - сообщил Марцони.

Скриншот: Facebook/ Dmitriy Marzoni

Напомним, виновница смертельного ДТП на Сумской в Харькове Зайцева в заключении живет с тремя соседками и вышивает за 2000 грн в месяц.

Также мы писали, что виновника аварии на Сумской в Харькове Дронова отправили под Полтаву собирать свеклу и сеять озимые.