C 19 января 2020 года вводится в действие (за исключением ряда положений) закон № 122-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг", пишет Лига.

Изменен порядок предоставления финансовых услуг, в частности, потребительских кредитов, и их рекламы; за нарушение правил введена административная ответственность.

В Законе "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" установлен запрет штрафовать потребителя за досрочное расторжение кредитного договора или за досрочное выполнение условий договора, предметом которого является предоставление финансовой услуги.

Потребители смогут пожаловаться регулятору финансовых услуг на наличие в договорах условий, ограничивающих права потребителей финансовых услуг. В таких случаях на должностные лица финучреждений, кредитных посредников, ФЛП налагается административное взыскание.

За нарушение прав потребителей установлены такие штрафы:

От 300 до 600 НМДГ (5100-10200 грн.) за каждый случай:

1) непредоставления полной или предоставление недостоверной информации об условиях финансовой услуги;

2) непредоставления по запросу потребителя проекта договора о финансовых услугах (если обязанность установлена законом);

3) непредоставления экземпляра договора о предоставлении финансовых услуг и приложений к нему (при наличии);

4) непроведения обязательной оценки кредитоспособности потребителя перед заключением договора о финансовой услуге;

5) заключения договора о предоставлении финансовых услуг не в письменной форме (если этого требует закон);

6) неуведомления предоставителем финансовой услуги потребителя об отступлении обязательства по договору о предоставлении финансовой услуги (если это предусмотрено законом).

От 500 до 800 НМДГ (8500-13600 грн.) придется заплатить за увеличение в одностороннем порядке фиксированной процентной ставки или несообщение потребителю об изменении процентной ставки.

В КоАП предусмотрели штрафы для должностных лиц, физических лиц - предпринимателей в размере от 50 до 200 НМДГ (850 - 3400 грн.) за непредоставление, несвоевременное предоставление потребителю финансовых услуг информации об условиях финансовой услуги, а также предоставление неполной, неточной или недостоверной информации о финансовой услуге, участнике рынка финансовых услуг.

В Законе "О потребительском кредитовании" определено, что общие расходы по потребительскому кредиту являются расходами потребителя, связанными с получением, обслуживанием и возвратом кредита, включая проценты за пользование кредитом, комиссии и другие обязательные платежи за дополнительные и сопутствующие услуги кредитодателя, кредитного посредника (при наличии) и третьих лиц.

В общие расходы по потребительскому кредиту включены:

доходы кредитодателя в виде процентов;

комиссии кредитодателя, связанные с предоставлением, обслуживанием и возвратом кредита, в том числе комиссии за обслуживание кредитной задолженности, расчетно-кассовое обслуживание, юридическое оформление и тому подобное;

другие расходы потребителя на дополнительные и сопутствующие услуги, уплачиваемые в пользу кредитного посредника и третьих лиц согласно требованиям законодательства Украины или условиям договора о потребительском кредите (платежи за услуги кредитного посредника, страховка и налоговые платежи, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, биржевые сборы, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов, других лиц и тому подобное).

Кроме того, запрещено распространять в любой форме и любым способом недобросовестную рекламу о деятельности в сфере финансовых услуг, финансовых услугах.

Недобросовестной рекламой в сфере финансовых услуг считается:

1) реклама финансовых услуг без приобретения статуса финансового учреждения или без получения разрешения или лицензии;

2) реклама запрещенных финансовых услуг;

3) реклама финансовых услуг, в которой информация об условиях предоставления финансовых услуг отсутствует или:

указана шрифтом, размер которого на 50 и больше процентов меньше размера шрифта названия рекламируемой финансовой услуги;

объявляется более чем на 25 процентов быстрее объявления названия услуги;

указана шрифтом, размер которого на 50 и больше процентов меньше размера шрифта наименования финансового учреждения (в случае отсутствия в рекламе названия финансовой услуги);

указана шрифтом, размер которого на 50 и больше процентов меньше размера шрифта знака для товаров и услуг, используемого финучреждением (в случае отсутствия в рекламе названия финансовой услуги и наименования финансового учреждения);

указана способом, усложняющим ее визуальное восприятие (перечень признаков определит регулятор);

другая недобросовестная реклама.

Напомним, что Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

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