Причиной обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского в Дрогобыче в конце августа текущего года стало разрушение средней несущей стены подвала. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

Исходя из данных технического отчета по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на ул.Михаила Грушевского в Дрогобыче, причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5.

Разрушение стены произошло в результате проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола. Это, в свою очередь, является в основном следствием ошибок при строительстве.

В качестве причины разрушений названо возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 8 человек.

Также мы писали, что двум работникам коммунального предприятия в Дрогобыче Львовской области объявили о подозрении в служебной халатности из-за обвала части жилого дома.