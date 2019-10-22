Турция после переговоров президента Эрдогана и главы России Владимира Путина решила прекратить операцию "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

По словам главы МИД России, военная операция на севере Сирии будет прекращена в ближайшее время. Остальные шаги президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган ожидает от курдов.

Эрдоган объявил о начале "Источника мира" в Сирии 9 октября. Президент Турции заявлял, что операция направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ. Сразу же после заявления Турция нанесла несколько ударов по сирийским городам, находящимся на границе обеих стран.

Мы писали о том, что Путин заявил, что Россия и Турция пришли к соглашению по ситуации на севере Сирии.

Напомним, что США пообещали снять санкции, если Турция остановит наступление в Сирии.