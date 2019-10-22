Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на севере Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

"Решения...позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин.

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие.

Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 км от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата.

Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Россия и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии, фото: Усы Асада

Москва и Анкара обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

Напомним, что США выступили с прямой угрозой использовать американскую военную мощь против союзника по НАТО.

Однако посол Турции назвал эту угрозу "ошибкой перевода".