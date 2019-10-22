Законы относительно применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) ФОПами и кэшбэка были официально опубликованы в газете "Голос України" 19 октября, пишет Лига.

Закон №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" имеет особый порядок вступления в силу. Он вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования (19 апреля 2020 года). Определенные положения вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования Закона, а некоторые - с 1 октября 2020 года.

В Законе закрепляется:

внедрение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей. Программные РРО будут обеспечивать единовременное занесение для долгосрочного хранения на фискальном сервере контролирующего органа и многократное считывание и невозможность изменения итоговой информации об объеме расчетных операций, выполненных в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.), или об объеме операций по торговле валютными ценностями в наличной форме;

упрощение процедуры регистрации РРО - проведение ее средствами Электронного кабинета без подачи регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, идентифицирующего программный РРО, в информационной системе контролирующего органа;

фискализация расчетных операций, которые проводятся через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа;

внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях, отвечающих Закону "Об электронных доверительных услугах";

повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источника возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

На период выхода из строя РРО и его ремонта или в случае временного, не больше 7 рабочих дней, отключения электроэнергии проведение расчетных операций осуществляется с использованием КУРО и расчетной книги или с применением должным образом зарегистрированного резервного РРО. На период выхода из строя программного РРО расчетные операции не проводятся до момента устранения неисправностей.

На период отсутствия связи между программным РРО и фискальным сервером контролирующего органа расчетные операции проводятся в режиме офлайн, который может длиться не больше 36 часов, с созданием электронных расчетных документов, которым присваиваются фискальные номера из диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа. Субъект хозяйствования может использовать фискальные номера из диапазона таких номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа, не больше 168 часов в течение календарного месяца.

В течение часа после установления связи с фискальным сервером контролирующего органа необходимо передать копии созданных программным РРО расчетных документов с присвоенными им в режиме офлайн фискальными номерами на фискальный сервер контролирующего органа. Такие расчетные документы должны быть переданы до момента передачи электронного фискального отчета, электронного фискального отчетного чека за день, когда были сформированы такие расчетные документы. В программном РРО такие документы должны храниться до момента получения от контролирующего органа подтверждения о доставке расчетных документов.

Штрафы будут увеличиваться постепенно, с учетом переходного периода: до 1 октября 2020 года штрафы за невыдачу чека составят 10 % (за первое нарушение) и 50 % (за каждое последующее) стоимости товара, после этой даты - 100 - 150 % соответственно.

В Законе прописана процедура учета товаров. В частности, субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода, обязаны, среди прочего вести учет товарных запасов, продавать только те товары (услуги), которые отражены в таком учете.

При этом субъект хозяйствования обязан предоставить контролирующим органам в ходе проведения проверки документы (в бумажной или электронной форме), подтверждающие учет и происхождение товаров, на момент проверки находящихся в месте продажи. Такие требования не распространяются на ФОПов, являющихся плательщиками единого налога и не зарегистрированных плательщиками НДС (кроме тех, которые осуществляют деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней).

Закон № 129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Он также вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования, кроме определенных положений, которые вступают в силу с 1 октября 2020 года, с 1 января 2021 года и дня, следующего за днем опубликования Закона.

С 1 января 2021 года повышается годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

До 1 октября 2020 года РРО и/или программные РРО не применяются плательщиками единого налога 2 - 4 групп (ФЛП) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн, кроме, тех которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения.

С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года РРО и/или программные РРО не применяются плательщиками единого налога 2 - 4 групп (ФЛП), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн, независимо от выбранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:

реализацию товаров (предоставление услуг) через сеть интернет;

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД);

деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность является иной, чем определенная п. 11 ст. 9 Закона о РРО;

деятельность туристических агентств, туристических операторов;

деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД);

реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабмином.

В случае превышения плательщиком единого налога 2-4 групп (ФЛП) в календарном году объема дохода 1 млн грн, применение РРО и/или программного РРО для такого плательщика единого налога обязательное. Применение РРО и/или программного РРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех следующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога.

Кэшбэк заработает с 1 октября 2020 года. С этого момента покупатели смогут пожаловаться на выданные с нарушениями чеки - однако сумма покупки должна составлять больше 850 грн.

Пожаловаться можно будет исключительно через Электронный кабинет налогоплательщика (пройдя электронную идентификацию с использованием квалифицированной электронной подписи). Компенсировать соответствующую сумму будут за счет штрафных санкций (их применят по результатам проверки жалобы). Компенсация будет составлять 100% стоимости приобретенных товаров. Платить налоги с компенсации будет не нужно.

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