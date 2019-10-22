ГБР расследует возможное злоупотребление служебным положением сотрудниками Государственной фискальной службы из-за закупок сканеров для таможенной службы. Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По словам Варченко, 21 октября глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Государственная фискальная служба закупила сканеры для проверки содержания авто, которые проходят таможенный контроль, с нарушениями законодательства. Вместо 7 было закуплено 4 прибора, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию. Кроме того, сканеры были установлены с нарушениями, и теперь их нужно переустановить, потратив на это дополнительные средства налогоплательщиков.

"Дело серьезное, поэтому Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по этому факту. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований... Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и навредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины", - написала Ольга Варченко.

Отметим, что речь о сканерах, которые были установлены в пунктах пропуска Шегени и Ужгород.

Скриншот: Facebook/ Ольга Варченко

Напомним, СБУ передала ГБР информацию о своих сотрудниках-нарушителях.

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