Со следующего понедельника, 28 октября, в Киеве ожидается существенное похолодание. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, учесть резкое снижение температуры воздуха стоит для лучшего планирования гардеробного сезонного обновления, своевременной покупки обогревателей, утепление себя и помещений.

По словам синоптика, в Киеве существенное похолодание начнется со следующего понедельника, с 28 октября. Далее, уже конец октября и начало ноября, "врежет ночными морозами", хоть и небольшими, но все же со снижением дневной температуры воздуха до +2...+7 градусов.

"Так что потихоньку вытягивайте толстые шапки, нормальные пуховики, а не эти топики, и перчатки. Отопление желательно было бы запустить как раз с 27-28 октября", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик прогнозирует первую гололедицу меньше, чем через неделю.

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