Завораживающие своей красотой опавшие осенние листья при сжигании могут стать крайне опасными. Об этом предупреждает в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В сообщении сказано, что во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг (!) микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. "А еще из тлеющих листьев и травы без доступа кислорода выделяется бензопирен. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины – одни из наиболее ядовитых для человека веществ", - сообщает заповедник.

Отмечается, что это одна существенных причин, почему в последние дни над Украиной в целом и Киевской области в частности наблюдается своеобразное облако, которое содержит различные загрязняющие вещества, одним из которых является опасный монооксид углерода (СО), более известный как угарный газ.

"К проблеме человеческой безответственности, безнаказанности и экологического невежества добавились еще две: погодные условия – антициклон с отсутствием ветров и туманов, который поддерживает воздух с вредными выбросами, и массовое горение торфяников. Например, последнее возгорание зафиксировано вблизи села Феневичи Иванковского района на площади 5 гектаров", - пишет заповедник.

И если к появлению двух последних проблем человек отношения не имеет, то первая - полностью его вина.

"Масштабы дымления листьев и травы – огромные. Мало красоты в вечерних пейзажах, окутанных дымами и смогами. Зато вред для здоровья, особенно, детей - огромен", - говорится в сообщении.

В заповеднике считают, что помимо безопасного компостирования, лучший способ борьбы с таким пещерным подходом к уничтожению растительных остатков - крупные штрафы и внимание к этой проблеме правоохранительных структур.

"Но пока этого нет, обращаемся к сознанию и элементарному чувству самосохранения граждан: не жгите листья, ветки из огородов или сухую траву! По сути, превращая их в яд, вы устраиваете "газовую атаку" сами себе", - подытожили в заповеднике.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" разбиралась, почему полстраны затянуло крупнейшим в Европе облаком смога и как спасти здоровье.

Также мы писали о том, что водителей Киева попросили быть аккуратными из-за сильного тумана в среду.