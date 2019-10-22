В связи с многочисленными сообщениями о крайне опасной концентрации вредных веществ в воздухе над Украиной экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, от чего зависит состояние воздуха и дала порцию советов.

По данным бывшей чиновницы, основной источник загрязнения - выбросы от автомобилей. Атмосферное содержание оксида углерода в типичных городских районах составляет около 10 промилле (частей на миллион), примерно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом. В районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промилле.

Если движение воздуха в регионе с высокими выбросами CO ограничено, газ может накапливаться в воздухе на земле. Воздух может застаиваться вертикально, в результате температурных инверсий, и горизонтально, из-за особенностей местности или застойных метеорологических условий, который может вызывать низкая скорость ветра.

Также СО имеет типичную "продолжительность жизни" в атмосфере Земли, которая составляет несколько месяцев. Впоследствии газ реагирует с кислородом (O2), образуя углекислый газ (СО2).

"Повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода. Для младенцев, беременных женщин или людей с болезнями дыхательных путей это критично. Кроме того, высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания", - говорится в сообщении.

Также Супрун назвала нормальный уровень СО: 40 мг / метр кубический. Верхний допустимый порог загрязнения - это 200 мг / метр кубический. Такие данные получены с учетом последствий для сердечно-сосудистой системы. На работе такой уровень может быть до 55 мг / метр.

На уровень загрязнения может влиять изменение температуры в течение суток. В ночное время, а чаще в холодные ночи между слоями прохладного воздуха образуется теплый слой воздуха. Это называется температурной инверсией.

Теплые слои препятствуют прохождению воздуха под ним, образуя своеобразный "купол". Таким образом, у поверхности земли циркулируют различные загрязнители, а концентрация токсинов в воздухе, который мы вдыхаем, увеличивается.

Также высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников).

Что делать, чтобы уменьшить риски:

Не жгите листья. Их лучше всего оставлять под деревьями. В них живут полезные насекомые, а также листва помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль.

Не жгите стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в огне живые существа. Не только ежики и птички заслуживают сохранения жизни. Ящерицы, черви и почвенные микроорганизмы нужны, чтобы экосистема жила и работала.

Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.

Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.

Медицинские маски не спасут. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Делайте дома влажную уборку.

Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.

Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.

Бросьте курить.

Также Ульяна Супрун напомнила, что в Украине и Европе нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Минэкоэнерго озвучили данные по загрязнению воздуха в регионах и заявили, что проблем нет.

Также мы сообщали, что глава Нацэкосовета рассказал, как стонет и умирает главная река страны.