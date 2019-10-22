Компания Apple подала патент на "электронное кольцо", которое позволит пользователям управлять другими устройствами, не касаясь их. Оно может появиться в 2020 году. Об этом пишет The Sun.

Патент Apple называется "устройство, методы и пользовательские интерфейсы для электронных кольцевых вычислительных устройств". Оно будет оснащено сенсорным экраном, голосовым ассистентом, управлением жестами и многим другим.

В заявке на патент содержатся чертежи потенциальной конструкции и перечислены предполагаемые функции, такие как перезаряжаемый источник питания и беспроводной приемопередатчик. Кольцо предназначено для ношения на одном пальце и не является самостоятельным продуктом, а задумано для управления более крупными устройствами, такими как iPhone и iPad.

В патенте Apple объясняется, что устройства с сенсорным экраном могут рассматриваться как "громоздкие, неудобные или неэффективные для определенных задач и приложений", а Apple Ring может быть более эффективным способом управления ими на расстоянии.

Apple также подчеркивает потенциальные функции безопасности кольца, заявляя, что свет, испускаемый некоторыми устройствами с сенсорным экраном, может быть "неуместным в определенных социальных средах или даже опасным".

Apple не одинока с этой идеей "умного кольца". Amazon недавно представила Echo Loop, умное кольцо, которое использует Alexa.

Фото: thesun.co.uk

Напомним, Apple и Google остались самыми дорогими брендами в мире.

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