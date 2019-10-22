В Киеве вскоре перед судом предстанет уроженка области, которая занималась крупным сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов без специального разрешения. Об этом сообщается на сайте столичнолй прокуратуры.

Уточняется, что по результатам проведенных обысков по месту жительства подозреваемой, а также в помещении одного из почтовых отделений изъяли более 1000 ампул и таблеток с содержанием сильнодействующих лекарственных средств "нандролон" и "метандиенон".



Кроме того, установлен факт контрабандного перемещения лицом через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля сильнодействующих веществ в Румынию.



По результатам проведения необходимых экспертных исследований, злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.



В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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